Explosief voor stadhuis Haarlem is handgranaat

HAARLEM - Er is een handgranaat gevonden op de trap van het stadhuis aan de Grote Markt in Haarlem. Dat bevestigt de politie. Het explosief is meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. De markt is inmiddels vrijgegeven.

NieuwsFoto

De trap zelf is nog wel afgezet en daar wordt nu sporenonderzoek gedaan, meldt de politie aan NH Nieuws. Het explosief wordt nu ergens anders onderzocht en ter ontploffing gebracht.



De linten worden opgeruimd, meldt een verslaggever ter plaatse. Rond 15.30 uur ontdekte een voorbijganger het explosief. Hierop werd het stadhuis direct ontruimd. Winkels gesloten Aan de markt zitten veel horecagelegenheden. Een medewerker van Grand Café Brinkmann zei eerder tegen NH Nieuws dat zij binnen moesten blijven. "Bezoekers kunnen niet via de normale manier naar buiten, maar wat er precies aan de hand is, is een groot raadsel. Ik zie weinig. Er staat een bus van defensie." Ook alle winkels in de nabije omgeving zijn dicht. Beveiligde burgemeester Wienen werd maandenlang beveiligd, omdat hij bedreigd werd. Hij zat zelfs enige tijd ondergedoken. Wienen staat te boek als streng als het gaat om bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Zo zei hij vorige week nog dat hij het logo van de nieuwe motorclub MC Hardliners wil verbieden in zijn gemeente. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk van wie de bedreigingen eerder dit jaar kwamen.

Bekijk hieronder de eerste beelden vanaf de Haarlemse Grote Markt.

NH Nieuws