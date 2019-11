Stadhuis Haarlem ontruimd, mogelijk explosief gevonden

HAARLEM - Het stadhuis van Haarlem is ontruimd omdat er op de trappen voor het stadhuis op de Grote Markt mogelijk een explosief is gevonden.

Het stadhuis staat aan de Grote Markt, in het centrum van de stad.

Dat meldt de politie op Twitter. De omgeving is afgezet. Een specialist van de politie is op de Grote Markt om de zaak te onderzoeken. Het vermoedelijke explosief werd ontdekt door een voorbijganger. "Er ligt iets bovenaan de trap."

Een medewerker van Grand Café Brinkmann zegt tegen NH Nieuws dat zij binnen moeten blijven. "Bezoekers kunnen niet via de normale manier naar buiten, maar wat er precies aan de hand is, is een groot raadsel. Ik zie weinig. Er staat een bus van defensie."