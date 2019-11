Brandstichting bij voetbalclub Victoria O: "We balen hier verschrikkelijk van"

OBDAM - De relatief nieuwe dug-out van voetbalvereniging Victoria O is voor een groot deel verwoest door brand. Het bestuur kwam er vanmorgen vroeg achter, vertelt penningmeester Michel van der Wal. "We balen hier natuurlijk verschrikkelijk van."

Bij de brandweer kwam rond half zeven vanmorgen een melding binnen van brand op het complex van de Victoria O in Obdam. Bij aankomst bleek de dug-out op het B-veld in brand te staan.

Maar dat was niet alles volgens de penningmeester. "Ook het hek is open geknipt. Daar is een gat in gemaakt." Michel vraagt zich af waarom iemand het terrein op zou gaan op dat tijdstip om het hokje in brand te steken. "Voor zover ik weet hebben we geen vijanden of wat dan ook."

De dug-out is in 2016 neergezet bij de club. "Op het A-veld hadden we al ze al staan en we waren heel erg blij dat er ook één op het B-veld kwam".

Vandalisme

De club heeft verder eigenlijk weinig last van vandalisme. Anderhalf jaar geleden is er eens iemand in het net van een doel geklommen, maar behalve dat gebeurt er praktisch nooit iets. Toch denkt Michel wel na over veiligheidsmaatregelen. "Misschien moeten we toch camera's ophangen."

Hij hoopt dat de schade wordt vergoed door de verzekering. Maar dat wordt nog uitgezocht. Getuigen van de brandstichting worden gevraagd zich te melden bij de politie.