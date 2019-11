Purmerendse producer YoungKio (19) maakt kans op een Grammy

De 19-jarige Kiowa Roukema, zoals YoungKio eigenlijk heet, is een van de producers van de hit Old Town Road en dat nummer maakt kans op de award Record of the Year.

Aan het lied werkten ook rapper Lil Nas X en zanger Billy Ray Cyrus mee. Als de prijs naar Old Town Road gaat, dan mogen ook de artiesten, de andere producers en geluidstechnici de award voor Record of the Year in ontvangst nemen.