Gemeente Zaanstad niet meer te bereiken via WhatsApp

ZAANSTAD - Voor inwoners van de gemeente Zaanstad wordt het binnenkort lastiger om een afspraak met de gemeente te maken. Contact leggen via WhatsApp wordt per 29 november aan banden gelegd en ook even binnenlopen zonder afspraak is er straks niet meer bij.

De reden dat de gemeente stopt met de gratis berichtenservice zijn strengere regels vanuit WhatsApp. "De voorwaarden voor het gebruik door bedrijven is aangepast", valt te lezen op de website van de gemeente.

Tijdelijk

Toch hoopt de gemeente dat de WhatsApp-inbox binnenkort weer volstroomt: "Momenteel werkt WhatsApp aan een toepassing voor uitgebreid zakelijk gebruik. Mocht die geschikt blijken voor gebruik door de gemeente Zaanstad, dan zullen wij dat zeker overwegen. We zouden graag doorgaan met WhatsApp", aldus de gemeente.

Naast dat een afspraak maken via WhatsApp niet meer mogelijk is, zit een afspraak maken op de bonnefooi er ook niet meer in. Vanaf woensdag 1 januari 2020 is het alleen mogelijk om op afspraak iets te regelen bij servicebalies.

Volgens de gemeente wordt er op deze manier efficiënter gewerkt. "Door het werken op afspraak is de bezetting aan de balies afgestemd op het aantal bezoekers en de gevraagde diensten. Daarnaast kunnen ingewikkeldere zaken beter worden voorbereid en dat kan zorgen voor een snellere afhandeling."

Minder digitaal

Dat niet iedereen een afspraak via internet kan maken, maakt volgens de gemeente niet uit: "Natuurlijk heeft elke inwoner, ook die minder digitaal vaardig is, de mogelijkheid om op een andere manier een afspraak te plannen. We zorgen voor goede informatievoorziening via de website, het Zaanstad Journaal (bijlage van het Zaans Stadsblad) en flyers in het stadhuis."

De gemeente benadrukt dat ze nog op tal van andere manieren te bereiken zijn. Zo kan er op werkdagen gebeld worden met 14075. Ook kan een schriftelijk of digitaal contactformulier ingevuld worden en zijn ze te bereiken via Facebook, Twitter en Instagram.