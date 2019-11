VIDEO: Jongen grist in beslag genomen drugs uit politieauto bij aanhouding in Hilversum

HILVERSUM - Er wordt door de politie nog steeds gezocht naar de jongen die afgelopen september tijdens een aanhouding in Hilversum wikkels met in beslag genomen drugs uit een politieauto heeft gestolen. De politie heeft beelden vrijgegeven van de dader. Nu nog onherkenbaar, maar als de jongen zich niet zelf meldt duurt dat niet lang meer.

De brutale dief griste de wikkels met drugs weg toen agenten aan de Soestdijkerstraat, ter hoogte van het MBO College, een automobilist oppakten.

Bij die aanhouding ontstond een worsteling, waarbij pakketjes met drugs uit de zak van de automobilist op de grond vielen. De politie vroeg een omstander de drugs in de auto van de agenten te leggen. De man deed dat netjes, maar de nu gezochte jongen pakte de het zakje even later weg door het openstaande raam van de auto.

Herkenbaar in beeld

De politie bestempelt de daad van de jongen als 'brutaal'. De dader krijgt nu twee weken om zich te melden, daarna wordt hij herkenbaar in beeld gebracht. "We roepen deze jongen op zich te melden, maar ook andere getuigen horen we graag. Op de beelden is te zien dat het best wel druk is rondom de aanhouding. Het zou zomaar kunnen zijn dat die omstanders ons kunnen helpen en misschien wel weten wie deze jongeman is", zegt politiewoordvoerder Shirien Elsaid bij Bureau NH.

De politie heeft ook een signalement van de verdachte gegeven. Het gaat om een lichtgetinte jongeman, met kort zwart haar. Hij heeft een normaal postuur. Op de bewuste dag droeg de verdachte een donkergroene jas, een spijkerbroek en zwarte schoenen.