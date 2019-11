Opnieuw verdachte aangehouden in onderzoek naar vermoorde Wiersum: 'Neef van Taghi'

AMSTERDAM - De politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Eerder deze week werden er ook al twee aanhoudingen verricht in verband met deze zaak. Bronnen melden dat het zou gaan om de neef van de voortvluchtige Rigouan Taghi.

Een arrestatieteam hield de verdachte afgelopen nacht staande op de openbare weg. Hij is vervolgens in volledige beperking geplaatst. Ook is zijn huis inmiddels onderzocht.

Meerdere aanhoudingen

In het onderzoek naar de moord op Derk Wiersum zijn al eerder aanhoudingen verricht. Zo werd op 1 oktober een man aangehouden die ook werd verdacht van betrokkenheid bij de moord. Hij zit momenteel nog steeds vast.

Daarnaast werd gisteren bekendgemaakt dat er twee mannen zijn opgepakt voor heling van een van de auto's die bij de moord is gebruikt. De recherche gaat er op dit moment niet vanuit dat zij direct betrokken zijn bij het schietincident. Daarom zijn de mannen na het verhoor weer in vrijheid gesteld.