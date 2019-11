Gigantisch brugdeel vaart door Alkmaar

ALKMAAR - Een opmerkelijk tafereel in Alkmaar. Daar voer vanmiddag een boot met een gigantisch brugdeel door de stad. Het onderdeel is bestemd voor de Kogerpolderbrug op de N244 bij West-Graftdijk.

Afgelopen weekend is er begonnen met de werkzaamheden aan de brug over het Noordhollands Kanaal. Het zogenaamde brugval is geproduceerd bij een bedrijf in het Friese Suman. "Het is het deel wat op en neer gaat", meldt een woordvoerder van Provincie Noord-Holland