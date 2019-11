Tallon Griekspoor kan nét niet stunten tegen Andy Murray

MADRID - Tennisser Tallon Griekspoor heeft nipt verloren van Andy Murray in de Davis Cup-ontmoeting met Groot-Brittannië. De Nieuw-Venneper leek op weg naar een stunt tegen de voormalig nummer één van de wereld, maar in de beslissende tiebreak ging het mis: 7-6 (7) 4-6 6-7 (5).

In de tweede set begon Griekspoor minder. Murray plaatste meteen de eerste break van de wedstrijd en liep uit naar een 3-1 voorsprong. De inwoner van Amsterdam brak echter terug, maar was slordig in zijn eigen servicegame daarna. Murray serveerde de set vervolgens professioneel uit: 4-6.

Griekspoor zat direct goed in de wedstrijd tegen de drievoudig Grand Slam-winnaar. Beide spelers serveerden sterk, waardoor een tiebreak het logische gevolg was. Daarin bleef de Noord-Hollander sterk spelen. Op zijn tweede setpunt sloeg hij toe; hij won de tiebreak met 9-7.

Derde set

Vanaf 1-1 in de beslissende set leek de Brit fysiek in de problemen te komen. Griekspoor profiteerde, plaatste een break en kwam met 4-1 voor. Hij leek de wedstrijd in handen te hebben, maar op 4-2 speelde hij een uiterst slechte servicegame die hij op love verloor. Vanaf 4-4 ging het weer gelijkop, waardoor een tweede tiebreak de wedstrijd moest beslissen.

In die tiebreak kwam Griekspoor snel een mini-break voor. Maar bij 4-3 gaf hij die weg door na een lange rally een relatief simpele forehand te missen. Op 5-6 sloeg hij de bal - na opnieuw een lange slagenwisseling - in het net: 5-7.

In de tweede partij tegen de Britten speelt kopman Robin Haase tegen Daniel Evans, later volgt nog een dubbel. Nederland verloor dinsdag in de finaleweek van de Davis Cup met 2-1 van Kazachstan. Bij verlies tegen Groot-Brittannië is Oranje uitgeschakeld.