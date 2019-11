Medewerkers Heliomare swingen in Wijk aan Zee voor betere cao

WIJK AAN ZEE - Vandaag is er tijdens de landelijke ziekenhuisstaking een zogenaamde 'zondagsdienst' van kracht in Heliomare. Maar voor wie denkt dat deze dag ook rustig is verlopen in het revalidatiecentrum heeft het mis. Vanochtend swingden zo'n honderd medewerkers voor een beter cao in de publiekshal.

In heel Nederland staken vandaag 150.000 zorgmedewekers. De inzet: een beter cao met meer loon, en minder werkdruk. "We doen dit omdat we meer verdienen dan we nu krijgen", zegt bewegingsagoog Peter Scholtes voor de camera van NH Nieuws. "En ik hoop ook dat ze in de politiek zien: daar moet iets gaan gebeuren." Een collega onderstreept de woorden van Peter: "Als al deze zorgmedewerkers in Nederland een 'zondagsdienst' draaien, dan moet toch wat betekenen."

NH Nieuws

De 119 locaties waar wordt gestaakt zijn van 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra. Er wordt alleen spoedzorg verleend: zogenaamde zondagsdiensten. Ziekenhuismedewerkers zijn boos op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) omdat die in hun ogen niet over de brug komt met een goede cao. De medewerkers willen onder meer een stevige structurele loonsverhoging en betere afspraken over werk- en rusttijden.



NH Nieuws liep gisterochtend met twee verpleegkundigen van Heliomare mee. Bekijk hier de reportage: