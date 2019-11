Rotterdammer Dominique op slag verliefd op Bussumse stewardess: "Wie helpt mij haar te vinden?"

BUSSUM - De ontmoeting in het vliegtuig was slechts van korte duur, maar KLM-stewardess Annemarie uit Bussum heeft het hart veroverd van de 59-jarige Rotterdammer Dominique van Rijn. Er is alleen één probleem: Dominique heeft verder geen flauw idee wie deze dame is. Met een advertentie in de lokale krant probeert hij 'zijn' Annemarie op te sporen.

Dominique vloog zondag van Manilla naar Amsterdam en Annemarie was stewardess op de lange vlucht. "Ze viel me meteen op en je kunt best zeggen dat ik op slag verliefd was", vertelt Dominique. "Het was een prachtige verschijning. Een lange vrouw, net een mannequin. Dat compliment heb ik haar ook gemaakt. Maar je weet hoe het gaat op zo'n vlucht, een praatje met het personeel is altijd maar kort."

Vlak na de landing dacht Dominique alles op alles te zetten om de knappe Annemarie alsnog te kunnen versieren. "Vlak voor het uitstappen raakten we nog kort aan de praat. Ik begreep dat ze vrijgezel was en een dochter van 18 jaar heeft. Het was misschien wat ijdele hoop, maar ik kreeg het idee dat ze mij ook wel leuk vond. Maar het lukte me niet om haar telefoonnummer te bemachtigen. Dat wil ik wel heel graag."