Vier handgranaten gevonden in woning Amsterdam

AMSTERDAM - Bouwvakkers hebben vanmiddag in de Mesdagstraat in Amsterdam een pakket met handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Dat gebeurde tijdens renovatiewerkzaamheden in de kruipruimte van een woning. In ieder geval een woning werd ontruimd en de straat werd afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) heeft het pakket bekeken. Er bleken vier handgranaten in te zitten. "Deze zullen op een veilige plek worden vernietigd", laat de politie weten.

Het is niet duidelijk hoe het pakket in de kruipruimte terecht is gekomen. De bewoner van het huis wordt door de politie verhoord.