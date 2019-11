Debat over woningdelen in Amsterdam verplaatst vanwege massale belangstelling

De vergadering is daarom van de Commissiezaal verplaatst naar de Raadzaal. Op de agenda staat het zogeheten 'beleidskader Huisvestingsverordening en Huisvestingsverordening Amsterdam 2020', waaronder ook de strengere regels voor het woningdelen vallen.

Quotum

Op die strengere regels is veel kritiek. Zo wil verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (Wonen) per wijk een quotum voor woningdelen invoeren en moet elke bewoner op het huurcontract staan, maar studenten vrezen dat ze daardoor op straat komen te staan.

Ook zijn er veel Bed & Breakfast-houders in de zaal aanwezig. Zij zijn tegen de opgelegde quota die straks worden ingevoerd, waardoor sommigen straks niet in aanmerking komen voor een vergunning.

De vergadering kon in plaats van 9.00 uur pas rond 9.40 uur beginnen. Er zijn ongeveer zestig insprekers, zij hebben elk één minuut spreektijd. Dat zijn twee minuten minder dan normaal. 'In de hoop dat zoveel mogelijk mensen kort en bondig datgene kunnen zeggen wat ze willen zeggen', zei de voorzitter van de vergadering.

Scherm

Naast de insprekers zijn er ook nog tientallen toeschouwers. Zij passen niet allemaal in de raadzaal, daarom is er een scherm in de gang geplaatst waar ze de vergadering op kunnen zien.

De vergadering is ook hier rechtstreeks te volgen.