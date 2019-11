Aflevering 7 van Jouw Noord-Holland: Jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt

NOORD-HOLLAND - Deze week zoomen we in Jouw Noord-Holland in op jongeren en hun toekomst. Om de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt te versoepelen, werkt Noord-Holland samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Jouw Noord-Holland staat daarom in het teken van jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt. Bekijk de aflevering hierboven.