Haarlem krijgt langverwachte 'echte' nachttrein met Amsterdam

HAARLEM - Goed nieuws voor feestgangers. De nachtverbinding per spoor tussen Haarlem en Amsterdam wordt uitgebreid. Na een succesvolle proef met een extra late trein, komt er nu ook in het weekend een trein tot in de ochtend.

De trein gaat rond de klok van drie uur 's nachts rijden in beide richtingen. Dat gaat al in op 15 december aanstaande. Om 3.15 uur gaat een trein van Haarlem naar Amsterdam. Om 3.50 uur vertrekt dan de laatste trein vanuit Amsterdam naar Haarlem, die daar iets na vier uur aankomt.

Met het besluit wordt een lang gekoesterde wens in vervulling gebracht. In Haarlem wordt al jarenlang actie gevoerd voor meer nachttreinen van en naar de hoofdstad. Ook de gemeenteraad wil al lange dat de extra treinen worden ingevoerd.

Pilot

Tussen 2017 en dit jaar was er een pilot met nachttreinen in het weekeinde. En de conclusie van NS luidt: dat werkt goed. In de richting Amsterdam naar Haarlem rijden er gemiddeld meer dan 125 mensen in de late trein van 02.50 uur. Andersom zitten er gemiddeld meer dan 50 reizigers in de nachttrein.

Vanwege het succes heeft de gemeente Haarlem besloten een driejarig contract af te sluiten met NS en uit te breiden met extra treinen.