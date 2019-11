Comapatiënt krijgt wellnessbad, zelfs als verpleegkundige vrij is: luisteraars delen mooiste zorgverhalen

NOORD-HOLLAND - De zorg in Nederland staat vandaag in het teken van stakingen, acties en op de barricade staan. De werkdruk is te hoog en ze willen een betere cao. Maar wat zijn nou de verhalen achter de verplegers en de patiënten? In de radioshow June tot Twaalf op NH Radio konden luisteraars hun mooiste zorgverhalen delen, en daar werd massaal gehoor aan gegeven.

De Peiling: Is het tijd voor hardere acties in de zorg?

Hella van Loenen heeft een dochter die door zwaar hersenletsel vrijwel niets kan. Op de radio vertelt ze haar aangrijpende verhaal met veel respect voor de verpleging. Op dit moment ligt haar dochter in een verpleeghuis in Dordrecht.

"Wat de verpleging daar doet is ongelooflijk. Het geduld dat ze hebben, en de manier waarop ze met mijn dochter omgaan. Ze hebben haar laatst nog in wellnessbad gedaan en verzorgd met een gezichtsmasker op hun vrije dag, terwijl het niet eens duidelijk is of mijn dochter het ook daadwerkelijk meekrijgt. Ze leeft namelijk in een 'vegetatieve toestand'", vertelt Hella. "Ze zijn echt super. Ik begrijp dat ze staken."

In het verpleeghuis maakte Hella ook kennis met de beperkingen van de gezondheidszorg. "De patiënten konden soms maar een keer per dag uit bed. Er zijn zoveel tekorten, daar moet echt wat aan gedaan worden."

Dementie

Ook Hilda Wijshake uit Heerhugowaard heeft grote bewondering voor de mensen die in de zorg werken. Haar man is dement en heeft drie dagen in de week zorg nodig en gaat daarom naar een dagbesteding. Werken op een afdeling met deze patiënten is niet voor iedereen weggelegd, weet Hilda.

"Ze hebben het daar hartstikke zwaar. De medewerkers moeten elke keer weer bedenken wat ze moeten doen met de patiënten. Mijn man is niet altijd makkelijk mee te krijgen, dus dat is een hele zware klus", legt ze uit in de radioshow. "Onwijs veel respect."