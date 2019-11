Carnaval in Middenmeer is 'aan': automobilisten mogen ineens 66 km per uur rijden

MIDDENMEER - Vroege carnavalsvierders hebben stiekem een verkeersbord op de Flevoweg in Middenmeer aangepast: de 60 kilometerzone is met zes kilometer verhoogd. Niet toevallig, want de lokale carnavalsvereniging bestaat volgend jaar 66 jaar.

Een oplettende lezer van onze mediapartner De Meerpeen was opgevallen dat het verkeersbord was aangepast.

De inwoners van Koetelburg, zoals Middenmeer in de carnavalsperiode heet, wacht een bijzondere carnaval volgend jaar. Carnavalsvereniging de Meerkoetelaars bestaat in 2020 precies 66 jaar, in carnavalstermen een heus jubileum. Dit zal over drie maanden uitgebreid worden gevierd onder leiding van Prins Paljas 1/3.

De mensen kunnen blijkbaar kunnen wachten, zo wordt nu dus al duidelijk.