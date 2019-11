De Peiling: Is het tijd voor hardere acties in de zorg?

Bij 20 ziekenhuizen in Noord-Holland kunnen patiënten vandaag alleen terecht voor spoedeisende hulp. Zorgpersoneel draait zondagsdiensten voor meer loon en verlaging van de werkdruk. Er wordt al maanden actie gevoerd, tot nu toe zonder resultaat. Gaat een dag zondagsdiensten draaien daar verandering in brengen of is het tijd voor hardere acties?

Grootste actie ooit

Deze actiedag is in de Nederlandse geschiedenis de grootste ooit bij ziekenhuizen. Niet alleen in Noord-Holland worden zondagsdiensten gedraaid, ook in andere provincies doen ziekenhuizen mee. Bij Academische ziekenhuizen wordt geen actie gevoerd omdat zij onder een andere CAO vallen.

Loonsverhoging

De vakbonden willen een structurele loonsverhoging van 5 procent en extra toeslag voor personeel dat op het laatste moment wordt opgeroepen. Werkgevers zeggen dat daarvoor geld nodig hebben van het kabinet, maar minister Bruins van Medische Zorg is niet van plan om dat te geven.

Wat vind jij?

Aan de actie van vandaag doen zeker 150.000 zorgmedewerkers mee. Honderden operaties en duizenden afspraken met patiënten zijn afgezegd. Is dit voldoende of denk jij dat het tijd is voor hardere acties in de zorg? Maar ja, wat dan?