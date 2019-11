Landgoed Hoenderdaell blaast opvang afgedankte circusolifanten af

ANNA PAULOWNA - Het was een nobel streven: directeur Robert Kruijff maakte eerder dit jaar bekend circusolifanten op landgoed Hoenderdaell te willen opvangen. Nu zet hij toch een streep door die plannen, want hij vreest dat de dikhuiden meer publiek naar Anna Paulowna trekken dan goed is voor het park.

Het was de bedoeling dat het park nog dit jaar met de bouw van de inpandige opvang te starten, zodat het publiek in 2020 om het gebouw heen zou kunnen lopen.

Dit jaar brachten zo'n 250.000 mensen een bezoek aan het park in Anna Paulowna. "Wat als er door de olifanten voortaan jaarlijks 400.000 bezoekers komen? Moeten er nog meer bomen worden gekapt voor parkeerplekken? Gaat dit allemaal niet ten koste van de charme van het park?", zegt hij tegen het Noordhollands Dagblad.

Hoewel het gebruik van wilde dieren - waaronder olifanten - in Europa verboden is, telt alleen Europa al zo'n 140 voormalige circusolifanten. Circa de helft daarvan is te oud of te ziek om aan dierentuinen te worden verkocht. Hoewel het park sowieso geen ruimte heeft voor zeventig olifanten, zouden de parken en opvangcentra in Europa gezamenlijk 'een heel eind komen', zei Kruijff vorig jaar.

Vergunning

Behalve de angst dat het park onder de voet wordt gelopen, speelt ook de wijziging van het bestemmingsplan mee in het besluit. Omdat die wijziging niet van de grond komt, wacht het park inmiddels al meer dan een jaar op de benodigde vergunning.

Hoewel de olifanten dus geen publiekstrekkers worden, werkt Kruijff nog wel aan zijn plannen om van het park een tussenstation te maken. "Bedoeling is straks om ze direct naar de lodge in Afrika te brengen. Als hier olifanten zouden komen, zou het om korte tijdelijke opvang gaan. Publiek heeft dan geen toegang tot dat terrein."