Hilversumse tiener geslagen en bespuugd door twee jongens op scooter

Het voorval gebeurde 's avonds rond 18.00 uur op de hoek van de Vaartweg en de Havenstraat. De tiener fietste daar toen er plots twee jongens op een scooter naast hem kwamen rijden. De jongen hoorde dat een van de twee iets tegen hem zei. Toen hij vroeg wat er gezegd werd, omdat hij het niet verstond, beet de jongen op de scooter hem 'hou je kankerbek' toe.

Verderop op de Havenstraat kwamen de jongens weer naast hem rijden. Ze dwongen hem op de fiets tegen de stoep tot stilstand. Er volgde daarna een woordenwisselingen, waarna een van de jongens op de scooter de jongen begon te slaan en hem bespuugde.

Na de mishandelingen gingen de twee jongens op de scooter er vandoor. Ze worden nog gezocht.

Signalement

De bestuurder van de scooter is een jongen met een lichtgetinte huidskleur, tussen de 16 en 17 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. De jongen had opgeschoren haar met op de bovenkant krullen. Hij droeg een muts op zijn hoofd en geen helm en had een gewatteerde jas met een bontkraag aan. De scooter was zwart met een donkere bezorgbox achterop. Van de bijrijder is alleen bekend dat hij een licht getinte huidskleur heeft en in het zwart gekleed was.