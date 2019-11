Ziekenhuismedewerkers starten stakingsdag met speciaal lied: "We zijn het zat"

ALKMAAR - In het ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar is het startschot gegeven voor de acties van ziekenhuispersoneel in Noord-Holland. Tientallen medewerkers zijn op de been om hun onvrede duidelijk te maken over de cao. De dag werd gestart met een speciaal ingestudeerd lied. "We zijn het zat. We willen mooi werk leveren."