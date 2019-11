LIVE: Ziekenhuispersoneel voert actie, kijk hier naar de aftrap in Alkmaar

NOORD-HOLLAND - In de hele provincie legt vandaag het personeel in twintig ziekenhuizen het werk neer. De ziekenhuismedewerkers willen onder meer een stevige structurele loonsverhoging en betere afspraken over werk- en rusttijden. Ze zijn boos op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) omdat die in hun ogen niet over de brug komt met een goede cao.