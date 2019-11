Stengs en scorende Boadu winnen met Oranje van Estland

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiereeks afgesloten met een zege op Estland. Na een vlotlopend begin van de wedstrijd was de ploeg van bondscoach Ronald Koeman uiteindelijk met 5-0 te sterk voor de Esten.

Pro Shots / Stanley Gontha

De bal rolde nog maar net voordat Oranje, met AZ'er Calvin Stengs voor het eerst in de basis, de bal al in het net had liggen. Quincy Promes zette de bal voor en Georginio Wijnaldum kopte knap raak. Nederland drukte vervolgens door en voordat Estland van de schrik was bekomen, was ook de tweede treffer al een feit. Ditmaal was Nathan Aké de doelpuntenmaker uit een voorzet van Memphis Depay, nadat eerder Stengs en Wijnaldum de marge al bijna verdubbelden.

De aanvalsstorm van Oranje ging na de tweede treffer liggen. De Esten kregen de mogelijkheid zich meer te laten zien en deden dat ook met wat schoten van afstand. Het enige noemenswaardige wapenfeit van Nederland dat zich voor rust nog voordeed, was een kopbal van Luuk de Jong.

Boadu Een historisch moment deed zich voor aan het begin van de tweede helft. Stengs' AZ-maatje Myron Boadu viel in en daarmee werd hij de eerste Oranje-speler die is geboren in de 21e eeuw. De jonge aanvaller luisterde zijn debuut vijf minuten voor tijd op met de laatste treffer van de wedstrijd (5-0). Boadu schoof de bal tussen de benen van doelman Sergei Lepmets door na goed voorbereidend werk van Kevin Strootman.

Voor de treffer van Boadu, breidde Wijnaldum zijn doelpuntenproductie nog even uit. Eerst schoot hij koelbloedig raak nadat Stengs de bal van Karol Mets had afgeranseld; even later luisterde hij zijn rentree bij Oranje op met een hattrick na een goede steekbal van diezelfde Stengs: 4-0.

Pro Shots / Stanley Gontha

Tweede Ondanks de ruime zege eindigt het Nederlands elftal op de tweede plaats in de poule. Koploper Duitsland was in eigen huis namelijk veel te sterk voor Noord-Ierland (6-1).