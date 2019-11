Amsterdamse kapper Seif Ahmed vanuit bijrijdersstoel doodgeschoten in bijzijn dochter

AMSTERDAM - De 34-jarige kapper Seif Ahmed, die op dinsdag 1 oktober is gedood in Duivendrecht in Amsterdam, werd vermoedelijk door iemand vanuit de bijrijdersstoel van zijn eigen auto doodgeschoten. Het veertien maanden oude dochtertje van de man zat op de achterbank en heeft alles gezien. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht vanavond.

Het slachtoffer werd begin oktober zwaargewond in zijn auto op een parkeerplaats aan de Buitensingel aangetroffen. Hij bleek een schotwond te hebben en overleed voordat hij kon worden overgebracht naar het ziekenhuis. Achterin zat zijn 1 jaar oude dochtertje, die later is overgedragen aan de moeder. Het slachtoffer had een kapperszaak aan de Tussen Meer in Nieuw-West en was geen bekende van de politie.

Eerder die dag verliet de kapper rond 14.00 uur het OLVG-ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam Nieuw-West. Seif was op bezoek bij zijn 4-jarige zoontje, die een paar dagen daarvoor voor een behandeling opgenomen was. Zijn vrouw loste hem af, waarna Seif zich ontfermde over hun dochtertje.