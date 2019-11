Geen barbaarse straffen op Voorzaan, wél kinderen van school gehaald

ZAANDAM - Ondanks dat niet aannemelijk wordt geacht dat een juf van groep 3 van basisschool De Voorzaan in Zaandam kinderen op 'barbaarse wijze' strafte, is een aantal kinderen toch van school gehaald. Dat laat Brigit Schumacher van de overkoepelende organisatie Zaan Primair weten.

"Één kind is voor de herfstvakantie van school gegaan en een kind is net nu van school gegaan." Dat heeft te maken met het conflict met de juf, aldus Schumacher. Eerder al zijn een ander kind uit de betreffende groep 3 en zijn zus uit groep 8, van school gestuurd omdat het conflict tussen de moeder en de school te hoog opliep. De moeder van deze kinderen zegt tegen NH Nieuws bezig te zijn met juridische stappen tegen de school.

Vandaag werd bekend dat er volgens onderzoekers van een extern onderzoeksbureau, geen bewijs is dat de juf kinderen op extreme wijze zou straffen . De vrouw werd in oktober op non-actief gesteld na klachten van meerdere ouders. Ze zou kinderen kleineren, als honden van de grond laten eten en tegen hen schreeuwen. Volgens de onderzoekers is daar geen bewijs voor.

Zorgen over erkenning

De ouders die een klacht indienden, zijn vanmorgen ingelicht over de uitkomsten van het rapport. Zij maken zich volgens Schumacher vooral zorgen over de erkenning van hun kinderen. "Hun kinderen hebben thuis gedragsverandering laten zien. Daar zijn de ouders echt bezorgd over."

Zo zouden kinderen door het gedrag van de lerares in bed plassen, haar haten, agressief gedrag vertonen en niet graag naar school gaan. De vraag is nu hoe het komt dat de kinderen dit gedrag vertonen. Zaan Primair heeft daar geen antwoord op het onderzoeksbureau ook niet: "Hun conclusie is eigenlijk dat zij daar niet voldoende over kunnen zeggen; dat zij dit niet aannemelijk kunnen maken. En dan kunnen wij dat al helemaal niet", laat Schumacher weten.

Het is nog onduidelijk wat er met de juf van groep 3 gaat gebeuren, zij is in ieder geval nog niet aan het werk. Wel zijn er volgens Schumacher goede gesprekken met haar gevoerd. De directeur van de school heeft zich ziek gemeld. "Over de reden daarvan kan ik niets zeggen, dat is privacygevoelige informatie", zegt Schumacher.

Vorige week is een interim-directeur aangesteld, die in ieder geval tot de zomervakantie aanblijft.