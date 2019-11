Aankondiging massa-ontslag Tata Steel knaagt aan personeel: "Zeker ben je nooit"

VELSEN - 1.600 ontslagen worden er verwacht bij Tata Steel. Het is een mededeling die - zolang de directie het aantal niet heeft bevestigd - nog niet officieel is. En juist die onzekerheid knaagt aan de werknemers van Tata Steel.

Michel Kunnen (57) werkt al bijna veertig jaar bij het staalbedrijf. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn opa en zijn vader. En Michels zoon zit op de bedrijfsschool . Als hij slaagt, gaat hij volgend jaar mei aan de zijde van zijn vader in de fabriek werken. Kinderen van staalarbeiders werden in IJmuiden jarenlang vanzelf vaders van staalarbeiders.

Maar zo simpel als het was, is het tegenwoordig niet meer. "Misschien dat ík mijn pensioen hier nog wel haal", zegt Michel, "maar ik hoef nog maar een jaar of zeven. Mijn zoon daarentegen moet nog een jaar of vijftig werken. Of hij hier zijn pensioen haalt....? Ik durf het niet te zeggen. "