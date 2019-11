Personeel Heliomare maakt zich op voor grootscheepse stakingsdag: "De nood is hoog"

Het draaiboek van Heliomare, voor tijdens de grootscheepse stakingsdag morgen, ligt klaar op tafel. Want ook het personeel van het revalidatiecentrum in Wijk aan Zee gaat woensdag, samen met nog 150.000 zorgmedewerkers, landelijk de barricade op. De inzet: meer loon, en minder werkdruk. "Er is morgen minder tijd voor patiënten en er is geen visite mogelijk."

Toch zal de primaire zorg in Heliomare natuurlijk gewoon doorgaan, zo verzekert de IJmuidense verpleegkundige Mariëlle de Groot (29). "Een deel gaat naar Utrecht om actie te voeren. Een deel van de mensen blijft ook hier, want we draaien wel een 'zondagsdienst'. Dus minder tijd voor patiënten en ook zijn er geen behandelingen of visite mogelijk in het centrum", aldus Mariëlle.

De medewerkers zijn boos op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) omdat die in hun ogen niet over de brug komt met een goede cao. Zo willen ze onder meer een stevige structurele loonsverhoging en betere afspraken over werk- en rusttijden, zo vertelt vakbondsbestuurder bij de FNV Elise Merlijn. "Dat 150.000 mensen meedoen is ongeëvenaard. Dat laat ook wel zien dat het water bij deze mensen aan de lippen staat." Merlijn hoopt snel weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen."Als het na morgen niet goedkomt, en er zal meer actie nodig zijn, dan weten we wat we moeten doen", zinspeelt ze al op nieuwe acties.

De Heemskerkse Saskia Kreeft herstelt in Heliomare van een dubbele long-transplantatie en heeft veel begrip voor de actie van het zorgpersoneel. "Ze proberen je altijd het idee te geven dat ze voor jou de hele dag hebben. Maar de piepers en telefoon die blijven gaan. Ze maken het praatje wel, maar het gaat dan ten koste van hun eigen tijd."