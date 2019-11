Getreuzel met elektrische bussen kost Connexxion bijna twee miljoen euro

De boete komt niet als verrassing, want Connexxion liet bij het ingaan van de concessie Noord-Holland Noord al weten dat de onmiddellijke inzet van 83 elektrische bussen geen haalbare kaart was. In plaats daarvan startte het bedrijf de concessieperiode met 21 bussen. "We hadden in onze offerte 62 VDL Midcity ZE-bussen opgenomen, maar omdat de ontwikkeling en daarmee de bouw en de levering vertraging opliep, hebben we langer met dieselbussen moeten rijden", aldus een Connexxion-woordvoerder tegen de website.

Het boetebedrag is een flinke aderlating voor Connexxion, zeker omdat - zo schrijft ovpro.nl - de achterstand volgens de provincie te wijten is aan de vertraagde levering van bussen door de leveranciers. Omdat er voorlopig geen inhaalslag wordt gemaakt, verwacht de provincie het bedrijf ook in 2019 een of meerdere boetes op te leggen.

Bij de start van de concessies in Haarlem/IJmond (september 2017) en Noord-Holland Noord (juli 2018) heeft het bedrijf - tot tevredenheid van de provincie - een deel van het wagenpark vervangen, schrijft ovpro.nl vandaag. De boete wordt opgelegd omdat het bedrijf in de genoemde concessiegebieden sindsdien onvoldoende bussen heeft vervangen.

Ondanks de achterstand is Connexxion de maatschappij met de meeste elektrische bussen in het wagenpark. Zo rijdt het bedrijf in concessiegebied Amstelland-Meerlanden momenteel met honderd elektrische bussen rond. De provincie besteedt het boetebedrag aan verduurzaming van het openbaar vervoer: het is de bedoeling om grotere uitstoot als gevolg van de vertraagde inzet van elektrische Connexxion-bussen op andere trajecten te compenseren.

De provincie streeft ernaar dat eind 2020 de helft van alle bussen in de regio Noord-Holland Noord elektrisch is. In de regio Haarlem-IJmond moet tegen die tijd zeventig procent van de kilometers in de dienstregeling met elektrische bussen worden gereden.

Eerdere boetes

Het is niet de eerste keer dat de provincie Connexxion een boete oplegt. Zo kreeg het bedrijf begin vorig jaar een boete van vier ton vanwege tekortkomingen in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden. Zo vielen er destijds - kort na het ingaan van de concessie - te veel ritten uit, reden bussen regelmatig niet volgens de dienstregeling en bleek de reisinformatie in de bussen vaak niet te kloppen.

Vorig jaar september kwam daar nog eens een boete van halve ton bij, omdat Connexxion vanwege een personeelstekort de dienstregeling in de Zaanstreek voor een weekend had aangepast. Eerder deze maand volgde een boete van 280.000 euro (waarvan de helft voorwaardelijk) vanwege gebrekkige dienstverlening op Texel.