Speurheld Pippin wordt getraind voor diabetes-onderzoek

Pippin gaat na zijn opleiding als medische detectiehond deel uitmaken van een team dat wetenschappelijk onderzoekt of honden hypo's kunnen signaleren door speciale geuren te herkennen. Bij een hypo hebben mensen met diabetes een te lage bloedsuikerwaarde. Hierdoor kan iemand zich slap voelen of zelfs flauwvallen.

Het KNGF Geleidehonden werkt voor dat onderzoek samen met het Diabetes Fonds en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Maar voordat het zo ver is, moet Pippin nog wel veel leren!

NH Nieuws maakt een serie waarin we Pippin volgen tijdens zijn opleiding tot medische detectiehond. Deze is te zien in de stories van NH Nieuws op Instagram en Facebook.