Zaanse school: 'Geen bewijs dat juf lijfstraffen uitdeelde in klas'

ZAANDAM - Het is niet bewezen dat een juf op basisschool De Voorzaan in Zaandam kinderen op 'barbaarse wijze' zou hebben gestraft. Dat komt naar voren uit onderzoek van een extern bureau, in opdracht van de overkoepelende organisatie Zaan Primair.

De leerkracht van groep 3 werd eind oktober op non-actief gesteld na het binnenkomen van verschillende klachten. De vrouw zou kinderen met een stok slaan, kleineren of als een hond van de grond laten eten. De vrouw in kwestie heeft jarenlang aan verschillende groepen les gegeven op de basisschool.

Volgens een aantal ouders zouden hun kinderen door het gedrag van de lerares in bed plassen, haar haten, agressief gedrag vertonen en niet graag naar schoolgaan.

Onvrede over communicatie

Uit onderzoek blijkt nu dat 'het niet aannemelijk is dat de gedragingen van de leerkracht daadwerkelijk zo zijn voorgevallen'. Wel wordt er geconstateerd dat er een enorme onvrede onder de ouders is over de communicatie met de leerkracht en de school. "Leerkracht/school staan eerder tegenover elkaar dan naast elkaar", stelt het rapport.

Het vermoeden van de onderzoekers is dan ook dat in die sfeer 'elk incident groter kon worden dan nodig was' en dat er 'ruimte was voor elkaar overtreffende verhalen'.

Schoolpleinverbod

Volgens Brigit Schumacher van Zaan Primair is het nog niet duidelijk wat er met de juf gaat gebeuren. Ze is momenteel ziek, wel zijn er gesprekken met haar gevoerd. De ouders zijn vanmorgen ingelicht.

Door de klachten liepen de gemoederen op het schoolplein eerder torenhoog op. Ook voorstanders van de juf lieten stevig van zich laten horen. Halverwege oktober escaleerde de situatie en gingen enkele ouders met elkaar op de vuist. De politie moest er aan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen en de vechtende voogden hebben een schoolpleinverbod gekregen.

Eerder sprak NH Nieuws met een van de ouders van een van de kinderen uit de klas