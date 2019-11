Vannacht op veel plaatsen lichte vorst: veel strooiwagens de weg op

Omdat het vannacht in een groot deel van het land licht gaat vriezen, stuurt Rijkswaterstaat een groot deel van het strooiwagenpark de weg op. In Noord-Holland lijkt het kwik het verst te dalen in Het Gooi, waar de temperatuur naar verwachting twee graden onder het vriespunt komt.

Alleen op Texel en in de Noordkop blijft de temperatuur boven nul. In de rest van de provincie daalt de temperatuur tot of tot onder het vriespunt, zo blijkt uit de voorspelling van het KNMI. "Het komt op uitgebreide schaal tot lichte vorst", meldt Weeronline. Doordat het maandag en dinsdag heeft geregend, is het wegdek vochtig en bestaat kans op gladheid.

Het is niet de eerste keer dat strooiwagens de weg op gaan: de afgelopen twee weken is al lokaal gestrooid, met name op bruggen. In de nacht naar woensdag vinden de eerste grootschalige acties plaats. Of er door het hele land wordt gestrooid, hangt af van waar de temperatuur tot onder het vriespunt daalt.