Den Helder krijgt Oudheidkamer: "Je loopt door je jeugd het verleden in"

DEN HELDER - Komende vrijdag wordt in Den Helder een gloednieuwe Oudheidkamer geopend. Het museum moet de echte Nieuwedieper een nostalgische reis door de jeugd gaan bieden. Alles wat de herinnering naar vroegere tijden terug brengt, is er te vinden.

Cees Rondèl van Stichting Afgestoft loopt tevreden door het pand aan de Zuidstraat in Den Helder: "We hebben musea zat in Den Helder, maar echt een plek waar je je jeugd kan terugvinden is hier niet. Ik denk dat dat nu heel mooi gelukt is."

In de Oudheidkamer zijn mooie verhalen terug te vinden die veel Nieuwediepers zelf hebben meegemaakt of op zijn minst herkennen. Rondèl: "We hebben hier een oude televisie staan. Die doet denken aan de tijd dat het signaal nog van de vuurtoren kwam. Bij zwaar onweer viel dat wel eens weg. Mensen liepen dan de straat op en vroegen dan 'doet ie het bij jou ook niet'."

Het museum is een plek voor en door de echte Nieuwedieper. "Ik hoop dat mensen thuis de kasten opentrekken en denken 'verrek ik heb nog een stukje zeep of een trommeltje dat bij Den Helder hoort'. En dat ze dat dan hier komen brengen zodat iedereen het kan zien."

De Oudheidkamer van Stichting Afgestoft wordt komende vrijdagmiddag om 16.00 uur geopend. Daarna zal het op de donderdagen en zaterdagen geopend zijn van 13.00 tot 16.15 uur. Tijdens de kerstvakantie is het museum gesloten. Vanaf 9 januari gaan de deuren weer open.