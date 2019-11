Omstanders overmeesteren inbreker voor café in Amsterdam

Dat gebeurde rond 4.30 uur. Nadat de inbreker was overmeesterd, werden er zo'n vier politiewagens opgeroepen.

"Ik zag het gebeuren vanuit mijn slaapkamer", zegt een buurtbewoner. "De dader gooide meerdere ruiten in en slaagde erin binnen te komen, toen hij wilde vluchten werd hij heldhaftig naar de grond gewerkt door twee passerende jongens. Dapper."

De verdachte is daarna door agenten naar het politiebureau overgebracht. Of hij buit had gemaakt kon de politie nog niet zeggen.