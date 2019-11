Joost mag als trainee twee jaar lang rondsnuffelen bij de provincie: "Veel leren en meedenken"

HAARLEM - Joost Dalhuijsen (26) is sinds maart trainee bij de provincie Noord-Holland. Als trainee doorloopt hij in twee jaar tijd drie verschillende functies. Op dit moment werkt Joost bij het Europateam en stimuleert hij duurzame projecten op het gebied van energietransitie en innovatieve industrie.

NH Nieuws

Al tijdens zijn studie Economics and Governance hield Joost zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. "Nu help ik innovatieve bedrijven met hun projecten. Ik maak ze wegwijs in Brussel en help ze met het binnenhalen van Europese subsidies", vertelt hij trots. Voordat Joost bij de provincie begon, had hij wel een idee van wat de provincie doet, maar niet hoe het is om er elke dag te zijn. "Het op kantoor werken was wel vrij nieuw voor mij. Maar het viel me reuze mee hoe jong en hip de organisatie is in de manier van werken en omgang met elkaar. Maar goed, er wordt wel veel vergaderd", vertelt hij lachend.

"Op zo’n dag mag je veel leren en meedenken. Dat is leuk. Maar ik vind het ook heel leuk als ik voor mijn werk op bezoek ga langs projecten zoals 3DMakerzone of Techport JIT, die bezig zijn met duurzame economie, energietransitie en innovatie. Dat zijn zeker onderwerpen waar ik later nog wat mee wil doen", vertelt Joost.

Quote “Heel leuk dat veel mensen hier vanuit hun passie werken en daar graag over vertellen" Joost Dalhuijsen, Trainee europateam Noord-holland

"Wat ik heel leuk vind is dat veel mensen hier vanuit hun passie werken en daar ook graag over vertellen. Dus je hebt bijvoorbeeld beleidsexperts op het gebied van groen, op het gebied van water en mensen die heel erg met infrastructuur bezig zijn. Het is ook een hele brede organisatie. We doen best wel veel. Dus ik ben heel blij dat ik twee jaar lang overal even kan snuffelen en rondneuzen."