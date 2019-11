Hardleerse bromfietser zonder rijbewijs in mum van tijd twee keer aangehouden

De vrouw reed over de Marsdiepstraat, toen ze staande werd gehouden door de politie. Bij een controle kwamen agenten erachter dat ze geen rijbewijs had. Ze kreeg een bekeuring en moest haar weg te voet verder afleggen.

Weer aangehouden

Maar de hardleerse vrouw was even vergeten dat ze niet meer op haar bromfiets mocht rijden, want slechts vijf minuten later werd ze opnieuw gesnapt door dezelfde agenten. Ze probeerde nog te vluchten door een andere straat in te rijden, maar werd al snel toch weer aan de kant gezet. De vrouw kreeg opnieuw een bekeuring.