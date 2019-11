Sterrenkijkers opgelet: heuse meteorenstorm trekt vrijdagochtend over het land ⭐

NOORD-HOLLAND - Je moet er vroeg voor uit bed en de kou trotseren, maar dan heb je ook wat. Aanstaande vrijdag zal vanaf 5.25 uur een meteorenstorm over ons land trekken. Dan zijn in minder dan een uur tijd waarschijnlijk zo'n honderd tot tweehonderd vallende sterren te zien.

Nog een onzekere factor is het weer. Er wordt voor vrijdagochtend een mix van wolkenvelden en opklaringen verwacht. Geen ideale omstandigheden, maar er is zeker kans dat er net een wolkenvrij moment is tijdens de storm.

Wil je die spotten, maar heb je geen zin om een uur in de kou te staan? Kijk dan rond 5.50 uur, wanneer het piekmoment wordt verwacht. Naar verwachting zijn er dan zo'n drie tot vier vallende sterren per minuut te zien, soms ook meerdere tegelijk. Maar, zo meldt Weeronline , het is een lastig te voorspellen storm.

Tips

Of ze nou zichtbaar zijn of niet, met onderstaande tips ben je in ieder geval goed voorbereid:

- Check de dag voor je wilt gaan kijken de weersverwachting om te weten hoe groot de kans is op opklaringen.

- Kleed je warm aan, de gevoelstemperatuur ligt rond het vriespunt!

- Zoek een donkere plek op zonder kunstlicht. Vanuit het open veld zal je meer zien dan vanuit je verlichte achtertuin in de stad.

- Zorg dat je vrij zicht hebt op de hemel. Zelfs als bomen, struiken of gebouwen maar een klein deel van de hemel afschermen, kun je vallende sterren missen.

- Laat je ogen zo’n 15 minuten wennen aan het donker, dan nemen je ogen meer waar. Kijk dus tijdens het wachten ook niet op je smartphone met fel licht.

- Neem regelmatig een pauze, want door het turen vermoeien je ogen vrij snel.