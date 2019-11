Benefietconcert voor zieke Damian (5): "Swing mee zodat hij thuis kan blijven wonen"

DE COCKSDORP - Om ervoor te zorgen dat de 5-jarige zieke Damian thuis kan blijven wonen, wordt volgende maand een benefietconcert gehouden in de Evenementhal Texel in De Cocksdorp. De opbrengst van het concert komt geheel ten goede van Stichting Aangehaakt, die speciaal is opgericht om zich hard te maken voor de situatie van het Texelse jongetje.

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant. Het concert is op zaterdag 7 december.

Het benefietconcert wordt gehouden door De Krim Texel, samen met Stichting Aangehaakt en de Texelse Bierbrouwerij. "Door mee te swingen help jij om de hoognodige aanpassingen in huis mogelijk te maken waardoor Damian gewoon thuis kan blijven wonen."

Vanaf 19.30 uur treden achtereenvolgens dj Hans Polderman, Flair (Kees Tesselaar), Random en de U2-tribute band U2 By in The Name of. Het concert is om 0.00 uur afgelopen. Er rijden pendelbussen heen en weer, voor 5 euro kunnen mensen hier gebruik van maken. Tickets voor het feest en informatie over de pendeldienst is hier te vinden.

Damian

Door een zeer zeldzame hersenaandoening is Damian niet in staat om zelf te lopen of te praten. Er zijn dringend aanpassingen nodig in het huis van Damian anders kan de zorg niet thuis in De Koog plaatsvinden. Zo'n verbouwing wordt echter niet volledig vergoed. Om de familie te helpen, is een aparte stichting opgericht die met allerlei acties geld probeert op te halen voor de zieke Damian.