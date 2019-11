Technische studenten doen praktijkervaring op in echte huizen: "Zo leer je hoe het er in de bouw aan toegaat"

De vraag naar woningen is enorm, maar goed opgeleid technisch personeel krijg je niet zomaar. De provincie draagt daarom bij aan technische campussen waar studenten praktijkervaring kunnen opdoen. Zoals bij de Bouw & Techniekcampus in Heerhugowaard, waar wordt gebouwd aan een nieuw leerwerkplein.

NH Nieuws

Nu is het nog een leeg grasveld. Maar over enkele maanden staan er vier rijtjeswoningen, elk in een andere fase van afbouw. Hier zullen studenten van de verschillende techniekopleidingen op de campus met elkaar samenwerken en de nodige praktijkervaring opdoen.

"Het is belangrijk dat studenten praktijkervaring opdoen en leren hoe het er in de bouw aan toegaat. Dat kan in deze huizen", licht directeur Robert Bloemraad toe. "Het zijn echte huizen, het is echt buiten en ze moeten ook echt met elkaar samenwerken in datzelfde pand."

"In de praktijk leer je toch het meeste", vertelt Joey Wit, die wordt opgeleid tot allround timmerman. Op dit moment werkt hij op de werkplaats alleen met andere timmermannen. "Straks is dat anders. Dan werken we samen met de studenten van de andere opleidingen met andere disciplines in de huizen. Dan komt alles samen", legt hij uit.

Ook installatiewerkstudent Jan Beukers begrijpt goed hoe belangrijk de praktijkervaring is. "Hier op de werkplaats leg je een installatie aan en dat is het dan. Als je straks in een van de die huizen een installatie aanlegt, moet je eerst overleggen met een timmerman en met veel meer dingen rekening houden."

In de huizen zal meer gebeuren dan enkel muurtjes bouwen en leidingen leggen. Er wordt geoefend met de nieuwste duurzame technieken. "Dan kunnen ze experimenteren met de technieken van de toekomst. Denk aan circulair bouwen, zonnepanelen op daken, warmte-terugwin-systemen en moderne isolatie-technieken", aldus directeur Bloemraad.

De kennis en ervaring met de nieuwe technieken vergroot ook de arbeidskansen van de studenten. Zo wil Jan Beukers graag leren hoe hij een warmtepomp moet aansluiten. "Als je energiezuinige dingen kan aansluiten, dan is daar straks natuurlijk veel meer werk voor, dan voor iemand die alleen een stopcontact kan aansluiten", legt de student uit.