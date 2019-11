Twee tribunes bekerwedstrijd Telstar - Ajax al uitverkocht

Telstar-liefhebbers die deze historische wedstrijd toch nog willen komen kijken in het stadion moeten wachten tot de kaartverkoop van de Noord-tribune van start kan gaan. "Wij wachten op de laatste handtekening om ook de Noord-tribune in zijn geheel in de verkoop te doen. Vooralsnog geen aanpassingen in het verkoopschema", aldus het Facebookbericht.

Vandaag in de verkoop

De Velsense club hoopt misschien vandaag nog de kaarten in de verkoop te doen. Vorige week werd bekend dat er een extra tribune wordt geplaatst om het grote aantal verwachte bezoekers een plek te kunnen geven voor de wedstrijd. De normale capaciteit van het stadion van Telstar telt zo'n 3500 plaatsen.