Lange files door ongelukken op A9 en A6

BEVERWIJK - Op meerdere snelwegen in de provincie staan momenteel lange files door ongelukken. Het verkeer op de A9 richting Amsterdam en op de A6 richting Muiden staat vast.

Volgens Rijkswaterstaat gebeurde er op de A9 meerdere ongelukken. Weggebruikers kwamen voor zowel knooppunt Beverwijk als knooppunt Spaarnwoude in de file terecht. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog altijd meer dan een half uur.