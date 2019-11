Vluchtende scooterbestuurder crasht door hek van Larense tennisbaan

LAREN - Een politieachtervolging in Laren is afgelopen nacht op een bijzondere plek geëindigd. Een scooterrijder op de vlucht crashte en belandde zo op een tennisbaan.

Agenten zagen om 03:30 uur een scooter rijden die zich uit de voeten maakte voor de politie en zetten de achtervolging in.

Crash door hek

Vanaf de Eemnesserweg reed de scooter met hoge snelheid de Omloop in Laren in. Daar verloor de bestuurder de macht over het stuur. De twee opzittenden gleden door een hek en kwamen tot stilstand op de tennisbaan.

Een van de opzittenden - een minderjarige jongen - is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het hek van de tennisbaan liep flinke schade op.