Brandweer heeft handen vol aan brand bij cacaoverwerker in Amsterdam

Een brand bij cacaoverwerker Dutch Cacao aan de Koffieweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam houdt de brandweer flink bezig. De brand woedt op meerdere plekken die slecht te bereiken zijn.

De hulpdiensten werden iets voor 20.00 uur gealarmeerd over de brand. In eerste instantie leek de brand mee te vallen, maar enige tijd later bleek dat de vuurhaarden zich in verschillende onderdelen van de fabriek hadden verspreid. Zo woedt de brand 'in meerdere trommels van de procesinstallatie', aldus de brandweer.

Lastig te bereiken

Omdat de vuurhaarden lastig te bereiken zijn, verwacht de brandweer dat het bestrijden van de brand nog geruime tijd in beslag zal nemen. De overlast voor de omgeving is vooralsnog gering.