'Bankje van Joost' is eerbetoon aan Joost Zwagerman: "Kom zitten en schrijf"

EENIGENBURG - Een verjaardagscadeau kun je het niet noemen, maar op de geboortedag van Joost Zwagerman heeft hij wel een eigen bankje gekregen. Het 'bankje van Joost', boven op de West-Friese Omringdijk bij Eenigenburg. Het is een eerbetoon aan de in 2015 overleden Alkmaarse schrijver.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Het was Maria Vlaar, de biograaf van Joost Zwagerman, die vorig jaar op zoek ging naar het bankje waar de schrijver vaak zat voor zijn rust als hij in Eenigenburg vertoefde. Zij is de 'aanstichter' van het nieuwe bankje: "Joost zat hier heel graag om uit te kijken over het landschap. Ik heb vorig jaar lang gezocht naar het bankje. Dat komt ook, omdat de tekst die nu er ook op staat er toen met sjabloonletters erop was geschilderd en verweerd. Het bankje was helemaal verrot."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Er moest een nieuw bankje komen en Martin van Bourgonje twijfelde geen moment om een nieuw bankje te financieren. "Joost Zwagerman kwam vaak eten bij mij in het restaurant in Schoorl als hij hier verbleef. We hebben veel gedeeld met elkaar." Het bankje is onthuld onder grote belangstelling van mensen uit het dorp en in het bijzijn van de moeder van Joost Zwagerman. Zij kreeg een foto van haar zoon en was zichtbaar ontroerd door het eerbetoon.

Quote "Om na te denken heb je overzicht en weidsheid nodig" JOOST ZWAGERMAN