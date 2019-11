Carla Rodrigues: "Een engel waar de duivel steeds meer van won"

ALKMAAR - John Spies is zwaar aangedaan door het overlijden van de Alkmaarse Carla Rodrigues. Jarenlang stond hij de vrouw bij die afgelopen woensdag overleed nadat ze was neergeschoten door de politie. John, die zichzelf als een surogaatvader zag van Carla, moest hulpeloos toekijken hoe ze steeds verder afgleed. Hij wil gaat aangifte doen tegen GGZ en Brijder. Hij vindt dat zij nalatig zijn gebleven in de hulp voor Carla.

John (64) leerde de 48-jarige Carla twintig jaar eerder kennen. Ze had, na een moeilijke jeugd, haar geboorteland Brazilië en drie jonge kinderen achtergelaten om een beter bestaan op te bouwen met een Engelsman. Ze was nog geen achttien.



De relatie met de naamloze Engelsman was van korte duur. En Carla, nauwelijks een twintiger, belandde in Alkmaar, waar ze als prostituee op de Achterdam werk vond. Daar ontmoette ze John Spies als klant, er was meteen een klik. John: "Nadat het weer mis ging met een relatie, klopte ze bij mij aan. Ik was haar reddende engel."

Carla trok bij hem in. Vijftien jaar woonde ze samen. "We hadden geen relatie, het was meer vader en dochter. Ik was haar surrogaat-vader." Na acht jaar stopte ze als prostituee. Maar John kwam er rond die tijd ook achter dat Carla stevig kon drinken. "Bij tijd en wijle heel veel bier, dan weer een half jaar niets. Zelf drink ik geen druppel, dus ik zei vaak wat van haar drankgebruik, maar dat hielp niet. Ook gebruikte ze marihuana."