Buurman beschoten huis zat in vuurlinie: "Je schrikt je lazarus"

Gisteravond vlogen zes kogels door een schutting aan de Toortshof in Heemskerk. De buurman zat in de woonkamer nietsvermoedend televisie te kijken toen hij de harde knallen hoorde. "De politie vertelde later dat het om een schietpartij ging."

Henk Heteren staat een dag later voor zijn eigen schutting, waar ook zes kogelgaten in zitten. De kogel zijn via de schutting van de buurman doorgeschoten tot in zijn achtertuin. "Achteraf bedenk ik me dat ik in de vuurlinie zat, dan schrik je wel even." Voordat de politie Henk informeerde, had hij geen idee van wat er zich afspeelde: "Ik dacht eerst dat het vuurwerk was."

Het is voor de buurman een raadsel waarom het huis onder vuur is genomen. "Geen idee wat er zich hierachter heeft afgespeeld", zegt hij wijzend naar de schutting. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen.