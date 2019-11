Tsira woont in haar eentje in groot pand: "Slaap met mes onder mijn kussen"

KROMMENIE - De 29-jarige Tsira Yüksel voelt zich niet meer veilig in haar eigen appartement. Ze woont nog als enige in het pand de Durghorst dat op de nominatie staat om gesloopt te worden. Sinds een paar maanden hoort ze mensen rondsluipen en is er zelf bij haar ingebroken.

Als Tsira in september dit jaar thuiskomt, ziet ze iets wat niet in de haak is: "Ik zag een barst in het hout. Toen dacht ik al: dit is niet goed. Mijn deur stond ook op een kier en ik zag dat het metalen stukje waar mijn slot in valt was gebogen. Toen wist ik dat mijn deur was ingetrapt. Dat was best wel heftig. Ook omdat ik het gevoel had dat er nog iemand binnen was", vertelt ze bezorgd.

Quote "Met mij moet je geen ruzie krijgen" Tsira Yüksel

Het lijkt toeval te zijn dat de deur is opengebroken. Er is niks gestolen en ook andere deuren in het pand zijn geforceerd. Maar de angst zit er toch in: "Je weet ook niet of de mensen hier komen omdat ze nergens anders naartoe kunnen of omdat ze slechte intenties hebben."

NH Nieuws

Ze is inmiddels zo bang dat ze slaapt met een mes onder haar kussen. Daarnaast heeft ze met behulp van een ventilator op een krukje een provisorisch inbraakalarm gefabriceerd, dat veel lawaai maakt als de deur 's nachts open gaat. Een waarschuwingsbrief in de hal moet voorkomen dat eventuele inbrekers op andere gedachten worden gebracht. 'Als je nog één keer mijn woning betreedt zonder toestemming heb je een groot probleem', staat er te lezen. "Daaronder heb ik gezet dat ik de zwarte band in karate en taekwondo heb. Met mij moet je geen ruzie krijgen."