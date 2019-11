ChristenUnie stapt boos op bij vergadering: "Ga bijdrage niet afraffelen in 50 seconden"

HAARLEM - Fractievoorzitter Michel Klein van de ChristenUnie is vanmiddag boos opgestapt tijdens de Provinciale Statenvergadering. Hij had nog maar vijftig seconden spreektijd over en een voorstel voor meer tijd haalde het niet. Daarmee was de maat vol voor Klein.

ChristenUnie Noord-Holland

De vergadering van vorige week liep zo uit dat die vandaag moest worden afgemaakt. Er lag een voorstel van de Commissaris van de Koning om de spreektijd met vijf minuten aan te vullen. Maar dat werd uiteindelijk door een meerderheid van Provinciale Staten weggestemd. "Ik ben een heel weekend bezig geweest met mijn bijdrage, die ga ik niet afraffelen in vijftig seconden. En dus heeft het geen zin om dan te blijven zitten bij deze vergadering", vertelt Klein nog steeds opgewonden tegen NH Nieuws.



Hoeveel spreektijd je hebt, hangt af van hoe groot je partij is. Des te meer zetels je hebt, des te meer tijd je krijgt. Aangezien de ChristenUnie een eenmansfractie is, had Klein veertien minuten tot zijn beschikking. Verschillende partijen vonden dat hij daar van te voren rekening mee moest houden. En niet iedereen kon begrip opbrengen voor het besluit van Klein om de zaal te verlaten. Annabel Nanninga reageert op Twitter: "Hij maakt zijn spreektijd op en wil dan meer. Vervolgens piept hij inperking democratie. Flauwekul, manage gewoon je spreektijd."

'Veertien minuten is gewoon te weinig' "Formeel is dat ook zo. Maar we vergaderen niet voor niks een middag extra." Hij vervolgt: "We hadden zoveel belangrijke onderwerpen: de stikstofcrisis, de begroting, het klimaatakkoord, het programma Natuurontwikkeling. Die laatste zou ik al overslaan, vanwege de beperkte tijd. Maar veertien minuten is gewoon te weinig. En eerder waren er geen signalen dat het voorstel voor extra spreektijd zou sneuvelen. Dus daar heb ik rekening mee gehouden."

Quote Kinderachtig dat er op deze manier politiek wordt bedreven Michel Klein - Christenunie N-H