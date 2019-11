Rokende mobiele telefoon legt treinverkeer Hilversum even stil

De accu van de mobiele telefoon raakte plots oververhit, waardoor de telefoon begon te smeulen. Echt gevaar was er volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail niet.

Dat de trein waarin de reiziger met de ontplofte telefoon zat toch even werd stilgezet, was vooral uit voorzorg. "We maken zulke dingen natuurlijk niet elke dag mee. We hebben de trein even stilgezet om te gaan kijken wat er aan de hand was. We hebben vooral het zekere voor het onzekere genomen. Achteraf bleek er niet heel veel aan de hand."

Door de stilstaande trein liep ook het overige treinverkeer wat vertraging op. Het treinverkeer kon snel weer worden hervat.