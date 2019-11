Geen nader onderzoek liquidaties Amsterdamse Staatsliedenbuurt

AMSTERDAM - Het proces in hoger beroep tegen de twee mannen die worden verdacht van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, in december 2012, gaat in december gewoon door. Het hof heeft maandag een reeks verzoeken van de advocaten van het tweetal integraal afgewezen. De advocaten wilden nader onderzoek, onder meer naar onduidelijkheid over de verklaringen van een anonieme getuige.