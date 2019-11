Brugklassers presenteren hun beste circulaire ideeën in het provinciehuis

Brugklassers van het Petrus Canisius College uit Bergen en Heiloo doen mee aan de Scholieren Battle. Na een grondige voorbereiding presenteren ze hun beste circulaire oplossingen, in de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem.

NH Nieuws

De leerlingen hebben zich de afgelopen tijd verdiept in ‘circulaire economie’. In totaal hebben negen klassen (vmbo,havo,vwo) meegedaan. Van elke klas is één beste idee gekozen. De ideeën zijn afkomstig uit groepjes van vier leerlingen. Vpresenteren ze hun vlog en een poster over een zelfbedacht circulair product aan de provincie-jury.

De ideeën van de brugklassers zijn uiteenlopend en verfrissend. Zo is er een plan voor een supermarkt waar voedsel niet langer meer in plastic wordt verpakt en je zelf bakjes mee moet nemen om het in te doen. Of een plan om afgedankte oude sokken te verwerken tot speeltjes voor de hond of een haarband. Weer anderen komen met het idee voor een elektrische foodtruck, dat overgebleven voedsel ophaalt en naar de voedselbank brengt.

Quote "Er moet echt wat gebeuren en ze gaan ervoor” Franck Kuiper

De organisatie is blij verrast met de voorstellen van de jongeren. "Er is een hele nieuwe generatie, die vindt dat het zo niet langer door kan gaan. Er moet echt wat gebeuren en ze gaan ervoor", vertelt Franck Kuiper, teamcoördinator Circulaire Economie Provincie Noord-Holland. Hij is in de weken voorafgaand bij de scholen langsgegaan om de leerlingen te vertellen wat circulair inhoudt. Ook jurylid en projectleider Geneviève Arends is onder de indruk van de plannen. "Het is eigenlijk heel knap hoe goed ze al begrijpen wat de problemen zijn en welke oplossingen er nu nodig zijn", vertelt ze. De ideeën zijn origineel en verfrissend. Sommige komen overeen met plannen van de provincie. "Zoals de elektrische ophaaltrucks voor voedsel. Zij zetten het gewoon heel simpel en duidelijk neer", legt Kuijper uit.

Scholieren Battle

Wat zou je doen als je de baas was van Noord-Holland? Een expert van de provincie komt op school vertellen over een provinciaal project of vraagstuk. Een groepje scholieren gaat daarmee aan de slag en bedenkt een oplossing of ontwerp. Hoe zorg je voor minder afval? Wat is het slimste ontwerp voor een brug of een tunnel? Verschillende scholen doen mee. Voor de finale komen de leerlingen naar het provinciehuis in Haarlem. Ze geven advies en presenteren hun ontwerp of oplossing voor een jury. De beste oplossing wint! De Scholieren Battle is geschikt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Aanmelden kan via: baasvannoordholland@noord-holland.nl

Het is uiteindelijk het plan voor de Happy Speelgoedfabriek, die de hoogste waardering van de jury krijgt. Winnaars Sem, Anissa en Marleen krijgen een workshop vloggen en de hele klas mag meedoen. In de Happy Speelgoedfabriek wordt van oud speelgoed nieuw speelgoed gemaakt. "Dat is met een eigen fabriek ook echt uitvoerbaar", meent jurylid Arends. Het is maar de vraag of de happy speelgoedfabriek gebouwd gaat worden. De bedenkers geven al snel aan dat ze het te druk met school hebben om er nu mee aan de slag te gaan. Maar wie weet wat de toekomst gaat brengen.